Происшествия

Пскович похитил из магазина четыре упаковки кофе

В Пскове экипаж вневедомственной охраны задержал мужчину, подозреваемого в краже из магазина, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Отдела Росгвардии по Псковской области.

Находившейся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны Отдела Росгвардии по Псковской области получил сообщение, что из охраняемого объекта - магазина на улице Юбилейной, поступил сигнал «Тревога».

Сотрудники Росгвардии незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 24-летнего псковича, который похитил из торгового зала четыре упаковки кофе, а также продукты питания.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.