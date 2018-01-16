Происшествия

Замыкание электропроводки в холодильнике привело к пожару в новосокольнической деревне Захарово

В 19.38 17 января произошло возгорание в жилом доме в деревне Захарово в Новосокольническом районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в доме сгорела кровля, помещение выгорело внутри по всей площади. Предварительно, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в холодильнике. От огня спасены баня и 2 надворные постройки. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 4 человека.

В 21.39 17 января в жилом доме на две семьи на 1-м Корытовском шоссе в городе Пскове в квартире №1 выгорела веранда, квартира №2 не пострадала. Причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки на вводе. Для ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники, 11 человек.

В 04.37 18 января поступило сообщение о пожаре в жилом доме и гараже в деревне Лядины в Гдовском районе.