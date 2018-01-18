Происшествия

Почти 5 тыс. рублей снял с банковской карты великолучанина «сотрудник службы безопасности банка»

В Великих Луках гражданин лишился денег после общения с незнакомцем. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по имеющимся данным, 34-летнему жителю Великих Лук 17 января на мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Он пояснил, что якобы во избежание несанкционированного доступа к банковской карте горожанина требуется уточнить ее реквизиты, и тот необходимые сведения незнакомцу сообщил.

В результате с банковской карты великолучанина было снято около пяти тысяч рублей. По данному факту в ОМВД России по городу Великие Луки возбуждено уголовное дело.