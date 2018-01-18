Происшествия

Волк, державший в страхе жителей Великих Лук, убит

Волк, державший в страхе жителей города Великие Луки, убит. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил заместитель председателя госкомитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды Андрей Горкунов. Хищника отстрелили сегодня, 18 января.

Ранее сообщалось, что 10 января в Великолукском районе волк появился на территории у одной из автозаправок. Это же животное было замечено уже в Великих Луках, на улице Пескарева.

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«Гражданам, которые увидели вблизи населенного пункта или на его территории волка, необходимо незамедлительно обращаться в комитет по телефону 68 66 50. Если же волк замечен на территории Пскова и Великих Лук, то лучше звонить и в комитет, и в полицию», - пояснил ранее Андрей Горкунов.