Происшествия

Псковичи крали зеркала с автомобилей Mersedes, Volvo и Range Rover

16 января прокурором города Пскова в суд направлено уголовное дело в отношении двух жителей г.Пскова, которые в ночь с 17 по 18 мая 2017 года совершили серию хищений зеркал заднего вида с дорогостоящих автомобилей (таких как Mersedes, Volvo и Range Rover и т.п.), припаркованных на территории города Пскова и Псковского района, то есть в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Всего данными лицами совершено хищение зеркал с 10 автомобилей на общую сумму 195 тысяч рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в городской прокуратуре.

В ходе предварительного расследования похищенные зеркальные элементы обнаружены и изъяты. Кроме того, одним из указанных лиц, в совершение указанного преступления путем обещания разделить денежные средства, вырученные от продажи похищенного, вовлечен несовершеннолетний. Данные действия совершеннолетнего обвиняемого дополнительно квалифицированы органами предварительного следствия по ч.1 ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления).

Санкции ч.1 ст.150, п. «а» ч.2 ст.158 УК РФ предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.