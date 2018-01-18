Происшествия

Продолжаются поиски псковича Валерия Кадрова

Уголовным розыском УМВД России по городуПскову разыскивается житель областного центра Валерий Аркадьевич Кадров 1969 года рождения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в мае 2015 года родственники видели его последний раз по месту проживания в доме по улице Советской армии областного центра. С тех пор В. Кадров на контакты с родственниками не выходит, и его местонахождение до настоящего времени не установлено.

Приметы: на вид 50 лет, рост 170 сантиметров, среднего телосложения, волосы светло-русые, глаза светло-серые, размер обуви 42-43.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении разыскиваемого Валерия Аркадьевича Кадрова, просят сообщить в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-22, 59-63-09, 8-911-351-26-80 или 02.