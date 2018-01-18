Происшествия

К 6 месяцам исправительных работ приговорили великолукского почтальона, которая присвоила денежные выплаты ветеранов к Дню Победы

Приговором мирового судьи судебного участка № 40 г. Великие Луки местная жительница признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной прокуратуры, в суде установлено, что женщина, являясь почтальоном, присвоила вверенные ей Великолукским почтамтом УФПС Псковской области филиала ФГУП «Почта России» товарно-материальные ценности, предназначенные для розничной продажи населению, и денежные средства, выплачиваемые в качестве единовременной денежной выплаты к Дню Победы, на общую сумму более 58 тысяч рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя виновной назначено наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием 5% в доход государства.

Приговор суда не вступил в законную силу.