Происшествия

Безработные попытались совершить кражу водонапорной башни в Невельском районе

В Невельском районе полицейские с поличным задержали двоих граждан, которые пытались совершить кражу водонапорной башни.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по версии следствия, на территории земельного участка в деревне Худоярово Невельского района двое безработных мужчин, 1970 и 1984 годов рождения, с помощью бензорезов распилили недействующую металлическую водонапорную башню. Они собирались на легковом автомобиле с прицепом по частям увезти похищенное и сдать его в пункт приема металла.

В МО МВД России «Невельский» от местных жителей поступило сообщение о данном происшествии. На место преступления незамедлительно выехали полицейские. Они задержали подозреваемых с поличным. Изъято похищенное, а также специальное оборудование для резки металла. Возбуждено уголовное дело. Причиненный ущерб составил более 50 тысяч рублей.