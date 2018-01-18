Происшествия

Сотрудники Росгвардии задержали псковичку за кражу алкоголя из магазина

В Пскове сотрудники Росгвардии задержали гражданку, подозреваемую в совершении кражи.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области, экипаж группы задержания вневедомственной охраны Отдела Росгвардии по Псковской области получил сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в магазине на Рижском проспекте.

Незамедлительно прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали 56-летнюю гражданку, которая похитила из торгового зала спиртные напитки.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемая передана сотрудникам полиции.