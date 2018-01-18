Происшествия

Спасатели напоминают псковичам, как действовать при ЧП на льду

Главное управление МЧС России по Псковской области опубликовало рекомендации под названием «Если вы провалились под лёд...»

«Бывают случаи, когда люди проваливаются под лед и, к сожалению, не всегда это заканчивается благополучно. Произойти такое может с любыми, будь то рыболовы, туристы, охотники, местные жители, сокращающие себе путь, или дети, играющие на льду. Никто не может быть полностью застрахован от несчастного случая на льду и сегодня вопрос не о том, как избежать этого, а что делать, если беда все-таки приключилась.

Как правило, провалившийся человек никогда сразу не погружается в воду с головой, так как сухая одежда и обувь создают некоторую плавучесть. Под человеком просто исчезает точка опоры, и он начинает погружаться в воду. В этот момент самое главное — не позволить себе уходить в воду вертикально. Нужно быстро и как можно скорее занять горизонтальное положение, отбросив в сторону всё, что было в руках — ящик, удочку, черпак, ледобур и прочее. Попытайтесь лечь всем телом на лед и сразу откатиться в сторону. На это есть доли секунды и их надо обязательно использовать, в этом ваше спасение! Вставать после этого нужно осторожно и медленно: сначала на четвереньки и лишь затем на широко расставленные ноги. Учтите, что в мокрой одежде и с водой в сапогах вы теперь стали тяжелее и при подъеме на лед увеличится динамическое давление.

Если вы погрузились в воду глубже чем по пояс, то откатиться в сторону уже не получится, тактику нужно менять. Пока полынья еще маленькая, можно попробовать подтянуть ноги к животу, упереться ими в край полыньи и на спине выскользнуть на лед. На этот маневр у вас есть несколько секунд, пока одежда еще полностью не намокла и имеет положительную плавучесть.

Если вы находитесь в воде примерно по грудь, попробуйте, откинув голову и локти назад, упереться плечами на лед, быстро подтянуть хотя бы одну ногу к животу и оттолкнуться от противоположной кромки льда. Помните, что время пошло, но одна-две, а может и три попытки у вас есть. Используйте их спокойно, без паники и суеты.

Может случиться и так, что край льда обломился, полынья расширилась и оттолкнуться от противоположной кромки уже невозможно. Отпущенные секунды ушли — одежда намокла и тянет вниз. В такой ситуации поможет нож, пара больших гвоздей или другие острые предметы - обязательно носите их с собой, с их помощью шансы на самостоятельное спасение увеличиваются! Воткнув острые предметы в лед, можно лежа на груди, подтягивать себя, пока ноги не окажутся на льду. Далее — опять откатываться или отползать в том направлении, откуда пришли.

Если сразу самостоятельно выбраться на лед не удалось, нужно беречь силы, ограничить себя в движениях, чтобы сохранить тепло, и звать на помощь. Человек в теплой рыбацкой одежде способен находиться в ледяной воде, держась локтями и предплечьями за кромку льда, достаточно долго. При этом необходимо помнить, что даже при плюсовой температуре воздуха прежде всего охлаждаются кисти рук. Пальцы сначала теряют подвижность, а вскоре появляются первые признаки обморожения. Вот почему, если потеряны рукавицы, нужно натянуть рукава свитера на кисти или сунуть руки под одежду и держаться за кромку льда локтями — так значительно дольше сохраняется тепло собственного тела. А за это время может подоспеть помощь», - говорится в сообщении МЧС.