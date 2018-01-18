Происшествия

Глава Новосельской волости Струго-Красненского района Лариса Моисеева и соцработник Муртузали Магомедов погибли в ДТП

Одной из жертв дорожно-транспортного происшествия в Струго-Красненском районе у деревни Подложье стала глава Новосельской волости Лариса Моисеева.

Второй погибший — социальный участковый работник ГУСО «Центр социального обслуживания населения Струго-Красненского района» Муртузали Магомедов. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно из собственных источников.

В Главном государственном управлении социальной защиты населения Псковской области подтвердили данную информацию.

В управлении отметили, что у Муртузали Магомедова осталось трое несовершеннолетних детей.

Как сообщалось ранее, в субботу, 20 января, в 15:25 в полицию поступило сообщение о том, что в Струго-Красненском районе у деревни Подложье водитель автомашины «Рено Дастер», женщина 1967 г.р., не справилась с управлением, в результате чего автомашина перевернулась и упала в ручей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОИОС УВД по Псковской области, водитель и ее 52-летний пассажир погибли.