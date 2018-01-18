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Происшествия

В Пскове росгвардейцы задержали злоумышленника, избившего в гостинице женщину

21.01.2018 12:43|ПсковКомментариев: 7

В Пскове сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в причинении телесных повреждений. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отдела Росгвардии, находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны отдела Росгвардии по Псковской области получил сообщение, что из охраняемого объекта – отеля на Рижском проспекте, поступил сигнал «Тревога».

Сотрудники Росгвардии незамедлительно прибыли на место происшествия. Администратор пояснил, что в одном из номеров отеля происходит конфликт.

Росгвардейцы предприняли необходимые меры и задержали гражданина, который причинил телесные повреждения женщине.

Для дальнейшего разбирательства мужчина передан сотрудникам полиции.  Пострадавшая госпитализирована в медицинское учреждение. Проводится проверка.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 7Версия для печати
 

 
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