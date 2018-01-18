Происшествия

Мужчина доставлен в больницу после пожара в гаражном кооперативе на улице Правды в Пскове

В 07.21 19 января произошел пожар в гаражном кооперативе №22 на улице Правды в городе Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в гараже выгорели диван и постельное принадлежности.

Мужчина 1954 года рождения доставлен в городскую больницу с термическими ожогами 1-й и 2-й степени лица и кистей рук, отравлением угарным газом. Предварительно, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении пострадавшего. Для ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники, 9 человек.

В 21.54 19 января поступило сообщение о возгорании в автомобиле на улице 1 Мая в городе Острове. В ВАЗ-21099 огнем повреждены моторный отсек, приборная панель и утеплитель на площади 1 кв. метр. Предварительно, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 6 человек.

В 01.29 20 января произошло возгорание в квартире на улице Островской в п. Палкино. В трехкомнатной квартире огнем повреждены постельные принадлежности, закопчена комната. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении хозяина. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 6 человек.

В 02.47 21 января поступило сообщение о возгорании в многоквартирном жилом доме на улице Труда в городе Пскове. Из-за занесения неустановленным лицом постороннего источника огня на первом этаже повреждена облицовка лестничной клетки. Для ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники, 8 человек.