40 тысяч рублей лишилась доверчивая великолучанка, продавая комнату через интернет

Жительница Великих Лук стала жертвой мошенников. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в полиции города, 17 января великолучанка разместила в интернете объявление о продажа комнаты. 18 января ей позвонила неизвестная, изъявила желание приобрести недвижимость и даже предложила внести предоплату.
Неизвестная попросила великолучанку продиктовать реквизиты карты, и после этого с банковской карты потерпевшей исчезли 40 000 рублей.
Полицейские установили, что номер телефона, с которого звонили, зарегистрирован в Самарской области. По данному факту возбуждено уголовное дело.