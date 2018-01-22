Происшествия

Спиртные напитки открыто похитил мужчина из магазина на улице Германа в Новоржеве

В Новоржеве экипаж вневедомственной охраны задержал мужчину, который подозревается в грабеже. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.

Находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение, что из магазина на улице Германа неизвестный мужчина открыто похитил спиртные напитки и скрылся.

Незамедлительно прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии получили от продавца приметы подозреваемого и организовали поисковые мероприятия, в результате которых гражданин был задержан и передан сотрудникам полиции.

Похищенное изъято.