Происшествия

В Печорах задержали грабителя, который на улице похитил у женщины сумку с деньгами

Сотрудниками МО МВД России «Печорский» по «горячим следам» установлен гражданин, подозреваемый в совершении грабежа.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по версии следствия, в Печорах 17 января у дома по улице Новые Бутырки у женщины 1956 года рождения молодой человек открыто похитил сумку с деньгами. По имеющимся данным, до этого они вместе с потерпевшей распивали спиртное.

Полицейские провели оперативно-розыскные мероприятия и в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого. Им оказался безработный, ранее неоднократно судимый 27-летний житель Плюсского района. Возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.