Происшествия

Из-за снегопадов рухнули опоры подвесного моста у великолукской деревни Кострово

Из-за снегопадов не выдержали опоры подвесного моста у деревни Кострово Шелковской волости Великолукского района, в результате чего местные жители были отрезаны от автобусного сообщения, обеспечения продуктами питания и лекарственными препаратами, связи, доставки пенсий. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации района.

Администрациями района и сельского поселения «Шелковская волость» были приняты все необходимые меры для того, чтобы жители населенного пункта не чувствовали себя отрезанными от внешнего мира. После введения режима чрезвычайной ситуации была оперативно создана комиссия при администрации района, задействован отряд МЧС для переправы людей к автолавке, ООО «Дорожное предприятие «Строитель» произвело грейдирование дорог. Депутат районного Собрания Андрей Городков оказал спонсорскую помощь. Совместными усилиями помогли людям пережить эту беду.

К ремонту моста была привлечена строительная организация, имеющая навыки строительства подвесных мостов бригада в кратчайшие сроки восстановила опоры моста и сообщение с деревней.