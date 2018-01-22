Происшествия

В Пскове задержали мужчину, который избил посетителя закусочной на Ижорского батальона

В Пскове экипаж вневедомственной охраны задержал подозреваемого в причинении телесных повреждений.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области, находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны отдела Росгвардии по Псковской области получил сообщение, что в закусочной на улице Ижорского батальона мужчина причинил телесные повреждения посетителю и скрылся.

Незамедлительно прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии получили от потерпевшего приметы подозреваемого и организовали поисковые мероприятия. В результате, которых гражданин был задержан на улице Алехина.

Для дальнейшего разбирательства злоумышленник передан сотрудникам полиции.