Происшествия

Бывший оперативник ИК, пытаясь «развести» заключенного на айфон, лишился двух телефонов и должности

Собранные следственным управлением Следственного комитета РФ по Псковской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении бывшего оперуполномоченного оперативного отдела исправительной колонии. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.285 УК РФ (превышение должностных полномочий). Уголовное дело было возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности региональных управлений ФСИН и ФСБ.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Следственном управлении СКР по Псковской области, установлено, что 13 июля 2016 года оперативник, находясь на режимной территории, выявив незаконное использование одним из осужденных смартфона американской компании, предложил обменять его на свой гаджет другого производителя. В качестве гарантии осуществления сделки он передал ему во временное пользование смартфон, изъятый в этот же день у другого заключенного и не оформленный надлежащим образом.

Завладев американским гаджетом, сотрудник вынес его за пределы учреждения и передал своей сожительнице, а спустя три дня он незаконно пронес в колонию строгого режима обещанный смартфон и отдал его заключенному, не сумев вернуть переданный ему раннее во временное пользование гаджет.

Сотрудник с занимаемой должности уволен в связи с нарушением условий контракта.

Приговором суда он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, выразившимися в незаконной передаче осужденному двух мобильных телефонов, с назначением наказания в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.