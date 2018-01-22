Происшествия

Продолжается розыск псковича, пропавшего в мае 2015 года

Уголовным розыском УМВД России по городу Пскову разыскивается Валерий Кадров, 12.06.1969 года рождения, уроженец и житель Пскова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОУР УМВД России по городу Пскову, в мае 2015 года родственники видели его последний раз по месту проживания. С тех пор Кадров на связь не выходит и его местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 50 лет, рост 170 см, среднего телосложения, волосы светло-русые, глаза светло-серые, размер обуви 42-43.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении разыскиваемого Валерия Аркадьевича Кадрова, просят сообщить в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 66-45-13, 592-719, 921-215-08-89 или 02.