Происшествия

«Трешка» горела на ул. Металлистов в Пскове

23 января 7.47 в Пскове на ул. Металлистов произошел пожар в трехкомнатной квартире. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, на кухне квартиры огнем повреждена стена на площади 5 квадратных метров. Причиной пожара, по предварительным данным, стала неисправность газового оборудования.

24 января в 3.10 в деревне Затурье Себежского района в хозяйственной постройке сгорели кровля и стены. Причиной пожара, предположительно, стал аварийный режим работы электрооборудования. Спасено два жилых дома и хозпостройка.