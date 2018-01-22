Происшествия

Следователи проводят проверку по факту происшествия со снегоходом на Псковском озере

Псковским следственным отделом на транспорте организована доследственная проверка по факту происшествия с провалившимся под лед снегоходом с пятью рыбаками. Об этом сообщается на официальном сайте Северо-Западного следственного управления СК

РФ.

Информацию о происшествии в ведомстве выявили путем мониторинга СМИ. В частности, информация о провалившемся снегоходе была размещена на лентах информационных агентств.

По данному факту Псковским следственным отделом на транспорте Северо-Западного СУТ СК России проводится доследственная проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.