Происшествия

Острович оштрафован на 1 тысячу рублей за неявку к следователю для проведения судебной наркологической экспертизы

В Острове гражданин не выполнил законные требования следователя.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в производстве следственного отдела ОМВД России по Островскому району находится уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного п.«а» ч. 3 статьи 158 «Кража» Уголовного кодекса Российской Федерации.

Установлено, что в апреле 2017 года путем открытия запирающего устройства на входной двери было совершено незаконное проникновение в квартиру, откуда похищена банковская карта. Позднее с нее неизвестные сняли деньги.

В ходе расследования уголовного дела установлена причастность к совершению данного преступления безработного уроженца города Острова 1971 года рождения. В присутствии защитника он допрошен в качестве подозреваемого. В его отношении избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В рамках расследования уголовного дела планировалось проведение следственных действий с участием подозреваемого, о чем последний был надлежащим образом уведомлен. Ему была вручена повестка, в получении которой он расписался.

Однако в назначенное время по повестке мужчина не явился и о причинах этого не уведомил. Оставленный им контактный телефон был отключен. Тем самым, гражданин умышленно не выполнил законное требование следователя явиться в назначенное время для проведения с ним судебной наркологической экспертизы.

Таким образом, действия данного лица правоохранительными органами квалифицированы по признакам административного правонарушения, предусмотренного статьей 17.7 КоАП Российской Федерации (невыполнение законных требований прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении)

За невыполнение законных требований следователя гражданин привлечен к административной ответственности. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 1000 рублей.

В этой связи в полиции напоминают, что неявка по неуважительным причинам к следователю для производства следственных действий является нарушением законодательства и влечет за собой привлечение к административной ответственности.