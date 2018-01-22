Происшествия

В Псковской области ищут стружанина, не вернувшегося домой с работы

Псковским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Псковской области устанавливается местонахождение 27-летнего жителя поселка Струги Красные Андрея Александровича Хижняка, 2 октября 1990 года рождения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СУ СК России по Псковской области, 15 ноября 2017 года он не вернулся с работы домой.

Приметы: на вид 27-30 лет, рост 182 см, телосложение худощавое, волосы черные, стрижка короткая, глаза карие.

Был одет: шапка вязанная черного цвета с белой надписью, куртка из кожзаменителя коричневого цвета, джемпер синего цвета, брюки и ботинки черного цвета.

Особые приметы: на спине большая татуировка.

Лицам, располагающим сведениями об обстоятельствах исчезновения данного лица или о его местонахождении, необходимо сообщить в следственный отдел в г. Пскове по телефону: 290-634.