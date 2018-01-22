Происшествия

Овчарка Ярик помогла раскрытию кражи из дачного дома в Псковском районе

В Псковском районе 23 января из дачного дома путем отжатия двери совершена кража телевизора, холодильника и газового баллона.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, во многом благодаря применению служебно-розыскной собаки полицейским «по горячим следам» удалось раскрыть это преступление.

Инспектор-кинолог Центра кинологической службы УМВД России по Псковской области лейтенант полиции Оксана Ксенофонтова со своей немецкой овчаркой Яриком быстро установила местонахождение подозреваемых.

Двое безработных, судимых мужчин 1970 и 1971 годов рождения были обнаружены в одном из домов на территории этого садоводческого товарищества. Часть похищенного у них изъяли. В ходе расследования устанавливается причастность этих лиц и к другим преступлениям.

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Отметим, что в 2017 году в Псковской области участие полицейских инспекторов-кинологов со служебными собаками способствовало раскрытию 134 преступлений, что значительно больше, чем за предшествовавший период.