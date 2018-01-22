Происшествия

Почти 90 тысяч рублей лишился доверчивый великолучанин

Очередной великолучанин попался на удочку мошенникам. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в городской полиции, 24 января днем местному жителю 1985 года рождения на телефон пришло смс с информацией о том, что с его карты пытались списать деньги, а теперь карта заблокирована.

В сообщении был указан номер для справок. Мужчина перезвонил, ему ответил якобы сотрудник банк, который попросил сообщить реквизиты карты и код. Доверчивый великолучанин выполнил все инструкции. Спустя несколько минут с его карты списали 87 тысяч рублей.

По данному факту полиция города проводит проверку.