Происшествия

В Великих Луках задержаны несовершеннолетние за кражу спиртного из магазина

В Великих Луках экипаж вневедомственной охраны задержал несовершеннолетних, подозреваемых в краже из магазина

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области, находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны Отдела Росгвардии по Псковской области получил сообщение, что из магазина на проспекте Ленина совершена кража.

Незамедлительно прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали двоих 17-летних местных жителей, которые похитили с прилавка спиртные напитки.

Для дальнейшего разбирательства граждане переданы сотрудникам полиции.