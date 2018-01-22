В Пскове сотрудники Росгвардии задержали девушку, подозреваемую в хищении водки, вина и продуктов

Обувной магазин крупной федеральной сети может закрыться в Пскове

Всеволод Козловский: Решать проблему с полигоном ТБО нужно с учетом выгоды для граждан

«Сообразим на троих»: О президентской гонке и 100 днях Михаила Ведерникова

Профсоюзные активисты построили около 200 метров забора вокруг Пушкиногорской санаторной школы-интерната

Изменения в закон «О физической культуре и спорте в Псковской области» приняты в двух чтениях

Российским болельщикам не запрещено использовать национальный флаг на Олимпиаде в Пхенчхане

В Карелии снизят стоимость электроэнергии для малого и среднего бизнеса

Большой фестиваль КВН пройдет завтра в Пскове

Александр Котов: Появление полигона неизбежно, как и крах империализма

Минфин подготовил законопроект о регулировании криптовалют

Построить в ганзейском Порхове мусороперерабатывающий завод и водить туда туристов предложил депутат Геннадий Григорьев

Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»

Второй мультиформатный арт-проект «Многоголосье 2018» пройдет в Великих Луках в феврале

Управляющим компаниям Пскова напомнили о необходимости закрашивать граффити с призывом к употреблению наркотиков