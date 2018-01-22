В Пскове сотрудники Росгвардии задержали девушку, подозреваемую в хищении водки, вина и продуктов

Экипаж группы задержания вневедомственной охраны Отдела Росгвардии по Псковской области получил сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в магазине на улице Стахановской.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области, незамедлительно прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали 16-летнюю гражданку, которая похитила из торгового зала водку, вино и продукты питания.
Для дальнейшего разбирательства подозреваемая передана сотрудникам полиции.