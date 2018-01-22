Происшествия

В Пскове неизвестными похищены элементы новогодней иллюминации

В Пскове неизвестными похищены элементы новогодней иллюминации.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении городского хозяйства администрации Пскова, при выполнении работ по демонтажу новогодней иллюминации выявлено, что четыре из пяти светодиодных прожекторов, установленных для подсветки пяти деревьев по улице Пушкина, похищены неустановленными лицами.

По факту случившегося УГХ направило заявление в полицию. Очевидцев происшествия просят представить имеющуюся информацию в УГХ по телефону/факсу: 8(8112) 29-15-23.