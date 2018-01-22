Происшествия

Уроженец Пскова под предлогом ремонта похитил иномарку у жителя Петербурга

В Санкт-Петербурге задержали 40-летнего ранее судимого уроженца Пскова, проживающего в Калининском районе, подозреваемого в серии преступлений, связанных с автомобилями. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Полицейские установили, что мужчина обманным путем – под предлогом ремонта, похитил иномарку за 85 тысяч рублей у жителя Калининского района в октябре этого года и затем перепродал ее своему знакомому. Кроме того, в ноябре злоумышленник забрал 80 тысяч рублей у 58-летней женщины, пообещав починить её авто, а в конце декабря похитил автомобиль «Тойота Королла» стоимостью 440 тысяч рублей на проспекте Луначарского.

В настоящее время подозреваемый задержан. Похищенное имущество частично изъято. Возбуждены уголовные дела о мошенничествах и краже.