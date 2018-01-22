Происшествия

Входную дверь в квартиру поджег неизвестный злоумышленник в доме на улице Карла Маркса в Острове

В 01.37 26 января поступило сообщение о возгорании в квартире на улице Карла Маркса в городе Острове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в двухкомнатной квартире огнем повреждены входная дверь и деревянный пол. Предварительно, причиной пожара стал поджог. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 6 человек.

В 16.50 25 января в бараке на ул. Комсомольской в городе Дно выгорела комната по всей площади. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 4 человека.