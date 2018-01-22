Происшествия

Сотрудники ОМОН задержали в Пскове гражданина с признаками наркотического опьянения

В Пскове сотрудники ОМОН задержали гражданина с признаками наркотического опьянения. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области, в ходе совместных с УКОН УМВД России по Псковской области оперативно-профилактических мероприятий на территории микрорайона «Запсковье», сотрудники ОМОН Отдела Росгвардии по Псковской области задержали 31-летнего гражданина с признаками наркотического опьянения.

За употребление наркотических средств, в соответствии с частью 2 статьи 20.20 КоАП, гражданин будет привлечен к административной ответственности.