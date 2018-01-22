Происшествия

30-летнюю псковичку, обокравшую АЗС, задержала вневедомственная охрана

В Пскове экипаж вневедомственной охраны задержал женщину, подозреваемую в краже. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области, 25 января около 17.00 на пульт дежурного вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в одной из АЗС на Рижском проспекте.

На место происшествия был направлен экипаж группы задержания. К прибывшим стражам правопорядка обратился администратор и пояснил, что из торгового зала АЗС неизвестная женщина совершила кражу мягкой игрушки и кондитерских изделий.

Сотрудники Росгвардии задержали 30-летнюю псковичку. Для дальнейшего разбирательства подозреваемая передана сотрудникам полиции.