Происшествия

Фигуранты сентябрьского разбоя в Кунье пойдут под суд

Следователями отделения полиции по Куньинскому району окончено расследование уголовного дела в отношении местных жителей, обвиняемых в разбойном нападении. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по версии следствия, в поселке Кунья вечером 26 сентября 2017 года двое ранее неоднократно судимых местных жителей 26 и 40 лет после совместного распития спиртного решили проникнуть в дом своей знакомой. Их интересовали деньги, алкоголь и еда.

Собутыльники подошли к дому на улице Зеленой. Они попытались открыть входную дверь и окно, но они оказались заперты. Мужчины обошли жилище и подошли к двери, ведущей в подвальное помещение. Через незапертую дверь пробрались внутрь, а затем проникли в жилое помещение. Здесь один из злоумышленников в целях маскировки натянул на голову свою куртку, закрыв нижнюю часть лица, и прошел в спальню, где была хозяйка. Мужчина, угрожая ножом, потребовал показать ему, где лежат деньги. В это время второй «гость» на кухне складывал в мешок съестное и спиртные напитки. В итоге обвиняемые похитили из дома гражданки деньги, мобильный телефон, восемь бутылок водки и продукты, после чего скрылись.

Благодаря целенаправленным и профессиональным действиям сотрудников отделения полиции по Куньинскому району, в кротчайшие сроки злоумышленники были установлены, а затем арестованы. Следствием собрана достаточная доказательная база. Допрошены свидетели, проведены криминалистические экспертизы. С обвиняемыми проведена проверка показаний на месте совершения преступления. Установлено также местонахождение похищенного имущества, которое изъято в ходе следствия и возвращено потерпевшей.

Данное уголовное дело после утверждения прокурором района обвинительного заключения направлено для рассмотрения в суд, который и вынесет теперь свой вердикт.