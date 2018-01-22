Происшествия

Мужчины похитили спиртное из магазина в переулке Зобова в Пскове

В Пскове сотрудники Росгвардии задержал граждан, которые подозреваются краже. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области, 25 января около 17.00 находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны Отдела Росгвардии по Псковской области получил сообщение, что из магазина в переулке О.Зобова, неизвестные мужчины похитили спиртные напитки. Один из подозреваемых скрылся.

Незамедлительно прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии получили от продавца приметы подозреваемого и организовали поисковые мероприятия. В результате, которых гражданин была задержан.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемые переданы сотрудникам полиции. Похищенное изъято.