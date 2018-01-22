В Пскове задержан мужчина, похитивший из магазина бутылку виски

В Пскове росгвардейцы задержали мужчину, подозреваемого в краже из магазина.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области, 25 января около 18.00 находившейся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны отдела Росгвардии по Псковской области получил сообщение, что из охраняемого объекта – магазина на Рижском проспекте, поступил сигнал «Тревога».
Сотрудники Росгвардии незамедлительно прибыли на место происшествия, и задержали 31-летнего псковича, который похитил из магазина бутылку виски.
Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.