Происшествия

В Пскове задержан мужчина, похитивший из магазина бутылку виски

В Пскове росгвардейцы задержали мужчину, подозреваемого в краже из магазина.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области, 25 января около 18.00 находившейся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны отдела Росгвардии по Псковской области получил сообщение, что из охраняемого объекта – магазина на Рижском проспекте, поступил сигнал «Тревога».

Сотрудники Росгвардии незамедлительно прибыли на место происшествия, и задержали 31-летнего псковича, который похитил из магазина бутылку виски.

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Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.