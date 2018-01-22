Происшествия

В колонию отправятся двое великолучан за попытку кражи тормозных колодок с железнодорожной станции

В Великих Луках вынесен приговор за покушение на кражу с территории железнодорожной станции. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры, 18 января Великолукским городским судом рассмотрено дело по обвинению двоих граждан в покушении на кражу (ст. 158 ч. 3 УК РФ).

Установлено, что, находясь на территории железнодорожной станции Великие Луки, они совершили покушение на хищение чугунных тормозных колодок. Судом граждане признаны виновными в совершении указанного преступления. С учетом всех обстоятельств им назначено наказание в виде лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Государственное обвинение в ходе рассмотрения уголовного дела в суде поддержано работниками Великолукской транспортной прокуратуры.