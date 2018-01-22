Происшествия

Со двора дома в Невеле украли капот трактора «МТЗ» и задний мост «УАЗа»

Сотрудниками полиции установлены лица, подозреваемые в совершении краж в ряде районов региона, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, со двора дачного дома по улице Мира в Невеле свободным доступом была совершена кража металлического капота трактора «МТЗ» и заднего моста автомобиля «УАЗ». Причиненный ущерб составил 44 тысячи рублей. В этом преступлении подозреваются двое безработных местных жителей, 1967 и 1976 годов рождения. Возбуждено уголовное дело.

Из дома в деревне Проскурничино Палкинского района путем разбития оконного стекла совершена кража телевизора и DVD-плейера, а из сарая через незапертую дверь похищен алюминиевый бидон. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных полицейскими, установлены подозреваемые в этом хищении лица. Это - двое безработных жителей Палкинского района, 1969 и 1985 годов рождения. Часть похищенного изъята. Проводится расследование.

В деревне Хохлово Дедовичского района из дачного дома путем срыва навесного замка похищен телевизор. В этом преступлении подозревается не работающий, судимый местный житель, 1999 года рождения. Похищенный телевизор изъят. Ведется проверка.

А в Великих Луках у 47-летнего горожанина из квартиры дома по улице Дружбы свободным доступом похищены принадлежащие ему куртка с жилеткой. В этой краже подозревается гость потерпевшего – 24-летний безработный, судимый житель поселка Бежаницы. По имеющимся данным, вместе с ним великолучанин у себя дома употреблял спиртное. В настоящее время полицией ведется розыск подозреваемого.