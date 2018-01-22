Происшествия

В Пскове задержали находившуюся в федеральном розыске гражданку

Псковские росгвардейцы задержали гражданку, находившуюся в федеральном розыске. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Росгвардии по Псковской области, непосредственно перед этим жительница Пскова, осужденная за неуплату средств на содержание детей и уклонявшаяся от отбывания наказания, пыталась совершить хищение из магазина.

27 января около 15.30 экипаж группы задержания вневедомственной охраны отдела Росгвардии по Псковской области получил сообщение, что из охраняемого объекта – магазина на улице Юбилейной, поступил сигнал «Тревога».

Сотрудники Росгвардии незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 44-летнюю псковичку, которая похитила из торгового зала продукты питания.

После сверки с базой данных было оперативно установлено, что она объявлена в федеральный розыск как уклоняющаяся от отбывания наказания.

Для дальнейшего разбирательства гражданка передана сотрудникам полиции.