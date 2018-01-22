Происшествия

В отношении «черного копателя» из Невельского района возбуждены 4 уголовных дела

Невельской межрайонной прокуратурой признано законным и обоснованным привлечение «черного копателя» к уголовной ответственности.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре, установлено, что житель Невельского района находил в лесных массивах и впоследствии незаконно хранил у себя в гараже взрывные устройства времен Великой Отечественной войны. Этот же гражданин у себя в гараже незаконно изготавливал и переделывал огнестрельное оружие (винтовка Мосина, пистолет-пулемет ППШ), делая его пригодным для стрельбы, а также изготавливал патроны для производства выстрелов.

В отношении гражданина возбуждены 4 уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.222, ч.1 ст.222.1, ч.1 ст.223, ч.1 ст.223 УК РФ

Санкции ч.1 ст.222, ч.1 ст.222.1, ч.1 ст.223 УК РФ предусматривают наказание в виде лишения свободы, в том числе, на срок до 5 лет со штрафом до 100 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период от 6 месяцев до 1 года либо без такового.

Ход и результаты расследования уголовного дела взяты Невельской межрайонной прокуратурой на контроль.