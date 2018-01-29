Происшествия

Житель Новосокольников отправится в колонию за избиение собутыльника

Прокурором Новосокольнического района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 27-летнего местного жителя. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковской области, приговором Новосокольнического районного суда он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека).

В суде установлено, что 19 августа 2017 года, осужденный, находясь в деревне Старосокольники Новосокольнического района, поссорившись в ходе распития спиртного со своим знакомым, нанес последнему пять ударов руками и ногами в область головы, живота и других частей тела, чем умышленно причинил потерпевшему повреждения органов брюшной полости, повлекшие тяжкий вред здоровью, опасный для жизни.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 2 лет 1 месяца лишения свободы. Отбывать наказание осужденному предстоит в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.