Происшествия

39 тысяч рублей «подарил» мошенникам великолучанин, пытаясь купить планшет

Несколько случаев мошенничества зафиксировано в Великих Луках за минувшие выходные. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской полиции. Так, мужчина 1978 года на сайте в интернете нашел объявление о продаже планшета и перевел продавцу предоплату 39 000 рублей. После этого продавец вместе с планшетом пропал.



26 января великолучанке 1955 года рождения на телефон пришло смс с информацией о блокировке ее банковской карты. Женщина перезвонила по номеру, где ей ответил якобы сотрудник банка. После того, как гражданка сообщила все реквизиты карты, с ее счета пропали 9 000 рублей.



28 января великолучанин на сайте в интернете заказал смартфон и внес предоплату. В назначенную дату товар не пришел, а сайт, через который он оформил покупку, уже был заблокирован.



По всем фактам возбуждены уголовные дела.