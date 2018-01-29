Происшествия

108 тысяч рублей украли из квартиры великолучанки после застолья

В ночь с 25 на 26 января в Великих Луках обокрали женщину. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в полиции города, у женщины 1969 года рождения были украдены 108 000 рублей. Деньги находились в коридоре квартиры на улице Дружбы. Полицейские установили, что деньги были похищены после застолья жительницей города Новосокольники 1978 года рождения. Данная гражданка ранее привлекалась к ответственности за кражи. По данному факту проводится проверка.

Сотрудники великолукской полиции установили подозреваемого в грабеже. 21 января женщину 1971 года рождения ограбили у дома на улице К. Либкнехта. Неизвестный вырвал из рук гражданки сумку, в которой находились очки и телефон. В грабеже подозревается ранее судимый великолучанин 1988 года рождения.