Происшествия

Невменяемый житель Пыталово во дворе дома опаливал тушу поросенка и поджег подростка

Прокуратурой Пыталовского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя Пыталово Псковской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, постановлением мирового судьи судебного участка №17 Пыталовского района житель Пыталово освобожден от уголовной ответственности за совершение деяния, запрещенного уголовным законом, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) и к нему применена принудительная мера медицинского характера.

В суде установлено, что 9 июля 2017 года мужчина, находясь во дворе жилого дома в городе Пыталово, опаливал тушу поросенка. Когда у мужчины в паяльной лампе закончился бензин, он, желая долить бензин в лампу и не проявив необходимую внимательность и предусмотрительность, стал откручивать клапан штуцера неостывшей паяльной лампы, от чего оставшиеся в ее емкости пары бензина воспламенились, образовав огненное облако, которое попало на сидящего рядом несовершеннолетнего. В результате своих неосторожных действий мужчина причинил несовершеннолетнему телесные повреждения в виде термического ожога общей площадью 18% поверхности тела.

При рассмотрении уголовного дела установлено, что согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы мужчина страдает хроническим психическим расстройством в виде органического расстройства личности со снижением интеллекта не ниже степени умеренной дебильности. В период, относящийся к деянию, житель Пыталово совершил в состоянии невменяемости, т. е. в болезненном состоянии, лишающим его способности руководить своими поступками.

С учетом позиции государственного обвинителя, мировой судья освободил жителя Пыталово от уголовной ответственности за совершение деяния, запрещенного уголовным законом, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ, и применил к нему принудительную меру медицинского характера в виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре общего типа.

Постановление мирового судьи не вступило в законную силу.