Происшествия

Жительницу Опочецкого района осудили за фиктивную постановку на учет граждан Беларуси

Жительница Опочецкого района признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в РФ).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Опочецкого района, в суде установлено, что 11 августа 2017 года обвиняемая оформила уведомление о прибытии 4 граждан Республики Беларусь, в которых указала местом их пребывания адрес своего дома, не имея намерения предоставлять им жилое помещение для проживания.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимой наказание в виде штрафа в размере ежемесячной пенсии за 5 месяцев.

Приговор не вступил в законную силу.