Происшествия

В великолукском кафе обокрали посетителя

В ночь с 28 на 29 января в великолукском кафе обокрали мужчину. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМВД России по городу Великие Луки, у мужчины 1979 года рождения из кармана куртки, которая находилась в помещении кафе, украли мобильный телефон.

Как только гражданин заметил пропажу, сообщил об этом в полицию. По «горячим» следам сотрудники ОМВД задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый местный житель. По данному факту проводится проверка.

Также в период времени с 27 по 28 января в Великих Луках обокрали водителя большегруза. Из автомобиля, который был припаркован на Октябрьском проспекте, украли папку с документами. О краже в полицию города сообщил гражданин 1984 года рождения, а подозревается в преступлении мужчина 1982 года рождения. Часть похищенного правоохранители изъяли.

