Происшествия

В Пскове сотрудники ОМОН задержали четверых мужчин с признаками наркотического опьянения

29 января в ходе совместных с УКОН УМВД России по Псковской области оперативно-профилактических мероприятий на территории микрорайонов Запсковье и Завеличье сотрудники ОМОН отдела Росгвардии по Псковской области задержали 4-х мужчин с признаками наркотического опьянения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.

За употребление наркотических средств в соответствии с частью 2 статьи 20.20 КоАП, граждане будут привлечены к административной ответственности.