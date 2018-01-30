Происшествия

В Пскове задержана женщина, укравшая из магазина продукты и косметику

30 января около 04.00 на пульт дежурного вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в одном из магазинов на улице Кузбасской дивизии.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области, на место происшествия был направлен экипаж группы задержания. К прибывшим стражам правопорядка обратился администратор и пояснил, что из торгового зала магазина неизвестная женщина совершила кражу продуктов питания и косметических средств.

По подозрению в совершении преступления сотрудники Росгвардии задержали 42-летнюю псковичку. Для дальнейшего разбирательства подозреваемая передана сотрудникам полиции.