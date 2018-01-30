Происшествия

Три года проведет в колонии житель Псковского района за кражу и езду в нетрезвом виде

Житель Псковского района приговорен к 3 годам лишения свободы за кражу чужого имущества с незаконным проникновением в жилище и за управление автомобилем в состоянии опьянения, будучи лицом, имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ

Прокуратурой Печорского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 51-летнего жителя Псковского района. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, приговором Печорского районного суда он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ и ст. 264. 1 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества с незаконным проникновением в жилище и управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения будучи лицом, имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ ).

В суде установлено, что в период времени с 2 по 5 сентября 2017 года мужчина, находясь в дер. Михеенки Печорского района, незаконно проник в жилище потерпевшей, откуда тайно похитил ее имущество на общую сумму 15000 рублей.

Также установлено, что подсудимый 6 сентября, находясь в дер. Солоново Псковского района управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, будучи лицом имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного ст. 264. 1 УК РФ, где на участке автодороги был остановлен сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Псковскому району и отстранен от управления транспортным средством в связи с его нахождением в состоянии алкогольного опьянения.

С учетом позиции государственного обвинителя, а также того обстоятельства, что осужденный совершил преступление в период испытательного срока, суд назначил ему окончательное наказание в виде 3 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, взяв подсудимого под стражу в зале суда.

Приговор суда не вступил в законную силу.