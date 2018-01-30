Происшествия

В Тульской области верблюд затоптал мужчину

В экопарке Тульской области верблюд затащил пьяного мужчину в вольер и нанес ему повреждения, от которых мужчина скончался в больнице, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на региональное управление СК России.

«По предварительным данным, на территории экопарка находившийся в состоянии алкогольного опьянения 53-летний мужчина попытался покормить верблюда, в ответ на это животное затащило мужчину на территорию вольера и нанесло ему повреждения, от которых он скончался спустя некоторое время в больнице», - говорится в заявлении ведомства.

В настоящий момент правоохранительные органы проводят проверку по факту происшествия.